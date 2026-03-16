Bottiglie abbandonate e una panchina distrutta nell’area verde appena riqualificata. “Un insulto al senso civico”. Le immagini delle telecamere al vaglio delle Forze dell’Ordine

Cerveteri, atti vandalici al Parco Vannini appena illuminato: la sindaca Gubetti denuncia sui social –

CERVETERI – Indignazione e fermezza. Con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo social, la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti ha denunciato gli atti di vandalismo avvenuti al Parco Vannini, recentemente oggetto di interventi per migliorarne sicurezza e fruibilità.

“Come Sindaco, ma soprattutto come cittadina, provo oggi un profondo senso di indignazione”, ha scritto la prima cittadina. L’amministrazione comunale aveva infatti raccolto le segnalazioni di molti residenti che lamentavano la scarsa illuminazione dell’area. Proprio per questo erano state investite risorse per installare nuovi punti luce e rendere il parco più sicuro e vivibile.

Ma il risultato, racconta la sindaca, è stato ben diverso da quello sperato. Questa mattina i volontari della Protezione Civile, intervenuti nell’area, si sono trovati davanti a uno scenario definito “indecoroso”: bottiglie di birra abbandonate, rifiuti sparsi e una panchina sradicata e distrutta.

“È avvilente constatare che proprio ora che abbiamo riportato la luce qualcuno abbia scelto di usare il parco per compiere atti di inciviltà”, ha sottolineato Gubetti. “Chi compie questi gesti non danneggia solo il Comune, ma il bene di tutti noi”.

La sindaca ha però assicurato che la vicenda non resterà senza conseguenze. All’interno del parco sono presenti telecamere di videosorveglianza e le immagini sono già state acquisite. Le Forze dell’Ordine stanno esaminando i filmati per individuare i responsabili, mentre il Comune è pronto a procedere con una denuncia per atti di vandalismo.

“Chi ha sbagliato ne risponderà personalmente”, ha ribadito Gubetti, spiegando che l’amministrazione non intende permettere che gli sforzi fatti per migliorare la città vengano trasformati in degrado.

Il Parco Vannini, ha concluso la sindaca, rappresenta “un orgoglio e il patrimonio di ogni cittadino”. Difenderlo significa difendere “la dignità della comunità”. E a chi non rispetta il bene comune l’amministrazione manda un messaggio chiaro: “Dovrà imparare a farlo nelle sedi opportune”.