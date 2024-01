Cerveteri atteso a un bivio, si riparte con tre partite agevoli per risollevarsi dalle zone basse della classifica

Domenica trasferta contro il Tarquinia

Cerveteri atteso a un bivio

Nel calendario del Cerveteri ci sono tre gare alla portata dei verde azzurri, chiamati a tornare alla vittoria lontano ricordo, visto che risale al match contro il Santa Marinella. Con la classifica che comincia a farsi pesante, per i cervi è arrivato il momento di iniziare a mettere fieno in cascina.

Domenica il Tarquinia fuori casa, poi Duepigreco al Galli e Castel Sant’Elia fuori. Tre gare in cui è vietato perdere, dove servono almeno 5 punti per rimanere in corsa per la salvezza diretta, che con la riforma vede retrocedere due dirette e altre sei nei play out. Si fa dura la lotta nella zona bassa della classifica e domenica avrà inizio il girone di ritorno, con gli uomini di Caputo che hanno il compito di vincere a Tarquinia, squadra in piena crisi nonostante si sia rinforzata nel mercato di riparazione.

Ai verde azzurri manca la vittoria per ritrovare serenità e prendere la strada maestra, quella che più merita dopo due mesi di crisi e astinenza alla vittoria. Come non mai occorre fare tre punti, altrimenti si rischia grosso.