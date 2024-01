Cerveteri, esposto all’ASL per la verifica delle condizioni della caserma della Polizia Locale

Il sindacato Csa solleva dubbi sulla sicurezza del personale in servizio, evidenziando che 21 agenti operano in ambienti affollati e disorganizzati, simili a abitazioni

Fa preoccupare un recente esposto inviato all’Asl per sollecitare l’intervento degli ispettori nel verificare le condizioni della caserma della Polizia Locale sita in via Friuli 7. Questa sede è considerata inadatta per le attività programmate, collocata all’interno di una palazzina con un affitto annuo di circa 17mila euro a carico delle casse comunali. Il sindacato Csa solleva dubbi sulla sicurezza del personale in servizio, evidenziando che 21 agenti operano in ambienti affollati e disorganizzati, simili a abitazioni, utilizzando persino un garage comune per i mezzi della Municipale «La vestizione e svestizione della divisa si svolge in spogliatori sprovvisti di spazi minimi e panche necessarie per rendere tali operazioni sicure», spiega Stefano Moriggi, responsabile territoriale del gruppo Csa Regioni Autonomie Locali.

“Manca un’uscita di emergenza con apertura a spinta verso l’esterno”, aggiunge, ma le problematiche sono molteplici e comportano rischi continui per il personale.

Fonte Il Messaggero