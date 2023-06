Cerveteri, arrestato dai Carabinieri 30enne marocchino per danneggiamento di auto –

In via Fontana Morella, nel quartiere Tyrsenia, arrestato dai carabinieri di Cerveteri un cittadino marocchino 30enne per aver rubato nelle auto in sosta dopo aver sfondato i finestrini.

L’uomo, portato in caserma a disposizione dell’Autorità giudiziaria e ora ai domiciliari, al momento del fermo aveva ancora in mano uno stereo appena rubato, riconsegnato al legittimo proprietario, residente nella zona.

Nell’ultimo periodo erano arrivate diverse segnalazioni in caserma proprio per i continui raid in città.