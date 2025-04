Cerveteri, “Armonie di Concordia”: a Sala Ruspoli concerto pianistico tra Franz Liszt e Chopin –

Secondo prestigioso appuntamento con il Festival di Musica Sacra a Cerveteri “Armonie di Concordia”, realizzato sotto la direzione artistica del Professor Angelo Colone. Sabato 3 maggio alle ore 21:00 in Sala Ruspoli, una serata dedicata al pianoforte e ai grandi virtuosi degli 88 tasti. Ad esibirsi, il Maestro Simone Librale, con un repertorio che spazierà da Franz Liszt, Olivier Messiaen e Frédéric Chopin. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

“Una rassegna di rilievo quella promossa dall’Associazione Alirio Diaz e dal Professor Angelo Colone, una figura di spessore nel mondo della musica e dell’insegnamento nel nostro territorio che tutti ben conosciamo per il suo costante impegno – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – ‘Armonie di Concordia’ è una manifestazione che interesserà non solamente Cerveteri, ma anche Basiliche e luoghi suggestivi di Roma, per questo siamo ancor più orgogliosi che due tappe si svolgano proprio a Cerveteri. L’ingresso al concerto è gratuito: sarà un appuntamento che tutti gli appassionati di pianoforte e di musica classica senza dubbio apprezzeranno”.

Simone Librale, ha intrapreso lo studio del pianoforte presso l’Istituto Musicale “P. Giannetti” con il Maestro Giuliano Adorno, sotto la cui guida conclude il corso pre-accademico. Ha proseguito gli studi presso l’ISSM “Pietro Mascagni” di Livorno, dove ha conseguito i diplomi di primo e di secondo livello accademico sotto la guida dei Maestri Daniel Rivera e Maurizio Baglini, con la votazione di 110 lode e menzione d’onore. Ha suonato in vari festival tra cui: Orbetello Piano Festival, LacMus Festival, “Festival Mariano internazionale”, “Young Artists – piano solo series”, “FestivaLiszt, Teatro G. Verdi di Pordenone, Bolzano Festival.

Nel 2020 ha debuttato come solista con Roma Tre Orchestra nel “Mozart Project” sotto la direzione di Sieva Borzak. Nel 2021 ha preso parte al progetto “I quattro elementi in musica” del Teatro Verdi di Pordenone in quanto protagonista della puntata dedicata al Fuoco eseguendo “Feux d’artifice” di Claude Debussy e la “Première Sonate” di Pierre Boulez. Nello stesso anno ha debuttato al Teatro Torlonia a Roma in occasione del “Maurizio Baglini Project” eseguendo la Quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per pianoforte solo di Franz Liszt.

Nel 2022 è stato tra i protagonisti del convegno “Figure oltre il presente” dedicato a Luigi Dallapiccola tenendo un recital presso il Teatro Verdi di Pordenone. Nel 2023 ha preso parte alla prima esecuzione mondiale del brano “11.000 Saiten” del compositore austriaco Georg Friedrich Haas, commissionato dalla fondazione F. Busoni – G. Mahler in occasione del Bolzano Festival. Nel 2023-2024 si è perfezionato con il M° Maurizio Baglini presso l’Accademia di Musica Stefano Strata dove è risultato vincitore di una Borsa di Studio come miglior allievo.