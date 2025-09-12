 
Cerveteri

Cerveteri, approvato all’unanimità il Regolamento per gli Stalli Rosa

12 Settembre 2025

“Ieri in Consiglio comunale, abbiamo approvato all’unanimità il Regolamento comunale per la realizzazione degli Stalli Rosa, i parcheggi dedicati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con figli fino ai due anni di età. Un gesto di civiltà che vuole rappresentare un concreto segnale di attenzione verso le esigenze delle famiglie e della genitorialità”.

Così in una nota il primo cittadino, Elena Gubetti.

“Come sempre – spiega – sarà il comportamento di ciascuno di noi a fare davvero la differenza. Un regolamento, infatti, per essere efficace, ha bisogno del rispetto quotidiano da parte di tutti — così come dovrebbe accadere, ma purtroppo ancora non sempre accade, per i posteggi riservati alle persone con disabilità. Il tema degli stalli rosa è oggetto di confronto nella nostra città già dallo scorso anno. Due mozioni erano state presentate in Aula: la prima fu respinta non per contrarietà al principio, ma per l’assenza, all’epoca, di un quadro normativo di riferimento. La seconda venne invece approvata, a seguito dell’aggiornamento della normativa nazionale”.

“Con l’approvazione di questo Regolamento, anche il nostro Comune si è dotato dello strumento necessario per attuare pienamente questa misura. È il risultato di un lavoro condiviso e responsabile, portato avanti in modo congiunto da Amministrazione, maggioranza e opposizione. Un ringraziamento sincero va alla Comandante della Polizia Locale, Cinzia Luchetti, per il prezioso contributo tecnico e operativo, alla Consigliera comunale Arianna Mensurati, Presidente della Prima Commissione Consiliare, e a Luigino Bucchi, che si è occupato con costanza e impegno di questo tema sin dall’inizio, offrendo spunti preziosi che hanno portato anche alla presentazione e approvazione di emendamenti qualificanti”.

“Ora il nostro impegno – conclude il sindaco -, come Amministrazione comunale, sarà quello di rendere effettiva questa misura, individuando e realizzando stalli rosa in più luoghi possibili della città. Un passo avanti per una città più inclusiva, attenta e vicina alle persone”.