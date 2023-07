Cerveteri, approvati debiti fuori bilancio per oltre 300 mila euro

Cerveteri, approvati debiti fuori bilancio per un importo pari a 316037,27 €. Le parole del consigliere Bucchi

“La maggioranza della Sindaca Gubbetti nel consiglio comunale del 25 luglio 2023 approva debiti fuori bilancio per Euro 316.037,27. Si tratta di debiti non regolarizzati in precedenza che vanno dall’anno 2012 in poi derivanti in parte da fatture per acquisto di beni e servizi tra cui l’affitto, che sembrerebbe essere stato sottoscritto in modo poco trasparente, di transenne per la delimitazione di un area in località Campo di Mare per un importo pari ad Euro 16.000 circa, punto discusso in aula ma rimasto senza risposta, o da sentenze relative a cause perse da parte dell’Ente tra cui figurano il ricorso di una società esclusa dal bando per la gestione del Visitor Center presso la necropoli della banditaccia per un importo di Euro 11.500 circa”.

“- Approviamo questi debiti fuori bilancio perché lo riteniamo un atto dovuto e di responsabilità – hanno detto nei loro interventi diversi esponenti della maggioranza. Rimane comunque il fatto che forse una più attenta gestione, in particolar modo quella dei ricorsi, avrebbe fatto risparmiare diverse centinaia di euro da poter destinare ad opere pubbliche finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ed allora viene spontaneo domandarsi: atto dovuto e di responsabilità nei confronti di chi? Fatto salvo qualche consigliere/a di nuova nomina, i debiti da sanare non sono forse frutto della stessa amministrazione che governa ininterrottamente la città di Cerveteri e il suo territorio da quasi 15 anni? Mi auguro che alle mancate risposte sollevate dai consiglieri di opposizione in aula faccia comunque seguito un indagine interna, in più occasioni annunciata ma mai avviata, alfine d’ individuare se nella gestione di questi debiti relativi al mancato pagamento di fatture per servizi e beni e a sentenze relative a ricorsi da parte di società e cittadini ci sono responsabilità e negligenze riconducibili a qualcuno all’interno dell’Ente comunale”.

Così Luigino Bucchi Capo Gruppo di Fratelli d’Italia intrattenendosi con la stampa a margine del consiglio comunale.