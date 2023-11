I cervi chiamano i tifosi , al Galli domenica alle 11 arriva il Tolfa in una sfida che è un bivio fondamentale per i verde azzurri

I cervi chiamano i tifosi , al Galli domenica alle 11 arriva il Tolfa in una sfida che è un bivio fondamentale per i verde azzurri – Mister Cicino ha provato la formazione da far scendere in campo che, a grandi linee, non dovrebbe rivelare mutazioni rispetto a quella di domenica. Rientra Roscioli, in forse Patrascu. Sono fondamentali i tre punti per risollevarsi da un periodo molto critico che i cervi vogliono mettere alla spalle. Per farlo serve una bella vittoria contro il Tolfa, nelle cui c’è l’ex Salvato e Moretti, quest’ultimo andato via a settembre date alcune divergenze. Una gara da vincere, battere il Tolfa e scacciare via le ombre che si sono addensate sui verde azzurri.

