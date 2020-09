Share Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco Alessio Pascucci si complimenta con l’attività dell’Associazione Diretta dal Maestro Augusto Travagliati e dal Presidente Aurelio Badini

Cerveteri, aperte le iscrizioni ai corsi dell’associazione Amici della Musica –

Cerveteri, aperte le iscrizioni ai corsi dell’associazione Amici della Musica

A Cerveteri, come ogni anno, sono pronti a ripartire i corsi dell’Associazione Amici della Musica, realtà diretta dal Maestro Augusto Travagliati, che da un quarto di secolo avvicina e prepara alla musica ragazzi e ragazze e più in generale chiunque voglia imparare a suonare uno strumento.

Docenti qualificati e di lunga esperienza impartiranno all’interno dei locali di Case Grifoni in Piazza Santa Maria, nel cuore del Centro Storico, lezioni di pianoforte, tastiere elettroniche, violino, canto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, chitarra classica e moderna e batteria.

“La musica e imparare a fare musica è tra le cose che maggiormente ci sono mancate durante il periodo di lockdown – ha detto Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – nonostante tutto, già da giugno, con tutte le accortezze del caso in materia di contenimento al COVID-19, erano ripartiti con ottime presenze i corsi dei vari strumenti musicali”.

“Le attività dell’Associazione Amici della Musica sono finalizzate all’inserimento all’interno di un’eccellenza della nostra città come il Gruppo Bandistico Cerite di nuovi elementi e alla formazione di nuovi gruppi di musica, capaci di spaziare dalla leggera alla classica al jazz”.

“Ovviamente, può iscriversi ai corsi chiunque voglia fare musica con passione e amore. I miei complimenti, come sempre, vanno al Presidente dell’Associazione Aurelio Badini, al Direttore Artistico Maestro Travagliati e al Segretario Carmelo Aiello per il grande lavoro che da anni svolgono per la cultura e la musica nella nostra città”.

Come sempre le lezioni saranno individuali tra Docente e allievo, mantenendo in ogni caso la distanza interpersonale di almeno un metro. Ad inizio lezione sarà obbligatorio lavare accuratamente le mani ed igienizzarle con il prodotto che verrà messo a disposizione dalla scuola di musica. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 3805339289, 3396067067 e 0699551991.