Cerveteri, Anna Lisa Belardinelli scudiscia la Gubetti per “propaganda strumentale sui servizi sociali sotto elezioni”

“L’amministrazione in 10 anni non è riuscita a realizzare un centro diurno per i diversamente abili né un parco inclusivo. Anche su Disabilità gravissime grandi ritardi nell’erogazione dei contributi! E da 5 lunghi mesi il comune è senza assessore ai Servizi Sociali”

Troviamo veramente strumentale che oggi, a 20 giorni dalle elezioni amministrative del 12 giugno, la coalizione Esserci 3.0. per Elena Gubetti Sindaco parli del loro impegno e dei loro progetti per il sociale, presentandolo addirittura come un punto cardine del loro programma.

Forse hanno dimenticato che in questi anni, grazie all’operato dei loro amministratori, sono stati persi o non utilizzati centinaia di migliaia di euro di finanziamenti destinati al sociale e precisamente: al contrasto degli abusi e maltrattamenti dei minori, al potenziamento dei centri estivi e contrasto alla povertà educativa dei minori, al contrasto della povertà con la presa in carico di persone in condizioni di vulnerabilità ed esclusione sociale. Il motivo? I progetti non sono stati attivati dal comune nei tempi previsti…. e così i più fragili sono rimasti indietro! Ciò anche a causa della grave carenza di personale nei servizi, altro problema creato da questa amministrazione e dalla stessa non affrontato.

Ci chiediamo dove trovano il coraggio di presentarsi ai cittadini dicendo che “non c’è civiltà, non c’è futuro se ogni cittadino non si vede garantiti gli stessi diritti e le stesse forme di aiuto e di assistenza” quando questa amministrazione in 10 anni non è riuscita a realizzare un centro diurno per i ragazzi diversamente abili né un parco giochi inclusivo, ha erogato contributi per la disabilità gravissima con grandi ritardi e, addirittura, da 5 lunghi mesi è senza assessore ai Servizi Sociali, figura forse ritenuta superflua! E allora vogliamo concludere ricordando che contano i fatti non le belle parole…… e ad oggi i fatti parlano chiaro!

Coalizione Insieme Per Cerveteri per Anna Lisa Belardinelli Sindaco

