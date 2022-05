Cerveteri, Anna Lisa Belardinelli ha incontrato le cooperative sociali

Il candidato sindaco: “Verrà istituita una consulta per le persone con disabilità”. Presenti molte mamme ed operatori del settore

Ieri si è svolto un importante incontro con le cooperative sociali, che ringraziamo per l’invito, alla presenza di numerose mamme ed operatori del settore.

La nostra candidata Sindaco Anna Lisa Belardinelli ha aperto la discussione portando all’attenzione della platea le proposte per il sociale inserite nel nostro programma, in primis la necessità di creare una rete di ascolto, guida e protezione per le categorie più fragili, la volonta’ di istituire un Centro Diurno e di realizzare un parco giochi inclusivo dove i bambini con diverse abilità possano giocare insieme a tutti gli altri, senza distinzioni ed in totale sicurezza.

Anna Lisa Belardinelli ha sottolineato che il programma che ha incontrato l’apprezzamento dei presenti, è stato realizzato anche grazie ai suggerimenti di Roberta Arseni, mamma che ogni giorno si confronta con queste problematiche, ed ha concluso rilevando che il primo problema da risolvere è sicuramente la grave carenza di personale negli uffici comunali.

Per la nostra coalizione erano presenti anche Vilma Pavin che ha raccontato la sua esperienza come assessore ai Servizi Sociali e Roberta Bodecchi, mamma che ogni giorno si confronta con le tante difficoltà che incontrano le persone con disabilità, ha fatto presente che i Servizi Sociali non sono fruibili su ruote – lo sarebbero se il montascale funzionasse e comunque con intervento di un operatore. Ha osservato, inoltre, che un sordo non puo’ interfacciarsi autonomamente con i Servizi Sociali.

Dal confronto è emersa l’ottima idea di istituire una Consulta per le persone con disabilita’ che coinvolga Associazioni, Cooperative e famiglie. Sono emerse, come in ogni incontro, problematiche legate al poco ascolto e coinvolgimento da parte dell’amministrazione uscente.

