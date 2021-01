Cerveteri: Angelucci, il portiere giallonero tra presente e futuro

Share Pin 1 Condivisioni

“Allenarsi una volta a settimana ci tiene uniti. Malgrado lo stop il nostro obiettivo rimane immutato”

Tutti in attesa di conoscere il destino del calcio dilettante.

Il Borgo San Martino è tra le poche compagini che in Prima categoria si allena nonostante il campionato non sia ancora iniziato e non sappiamo quando ripartirà. Un rebus, insomma.

Nel mentre i gialloneri guidati da Bernardini una volta a settimana sfidano freddo e pioggia per non allontanarsi da una sufficiente condizione fisica e mentale.

Il portiere Luigi Angelucci, il fratello maggiore di Simone, attaccante con il quale da quest’anno gioca insieme, non vede l’ora di riprendere l’attività di sempre.

“E’ un momento in cui al primo posto non va certo il calcio, ma ben altro – afferma – dispiace non giocare in compenso ci alleniamo con le limitazioni che tutti conosciamo”.

“Allenarsi così che è limitativo, però riusciamo a tenerci uniti, a fare gruppo”.

“Quando ci vediamo è un momento di gioia: il calcio è anche amicizia, condividere gioia e dolori della vita di ognuno di noi è motivo di compattezza”.

“Speriamo presto di ritornare a divertirtici e di svegliarci presto la domenica”.

“Parlando della squadra la reputo molto organizzata, allestita bene per compiere quel fatidico salto di categoria”.

“E’ il secondo anno che sono qui, quest’anno con la fortuna di avere mio fratello Simone in squadra”.

“Siamo organizzati, la società ci sta vicini e come noi freme di arrivare lontano. Sempre che si riparta; al via saremo pronti per concludere il torneo da primi della classe”.

