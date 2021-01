Share Pin 1 Condivisioni

Istruzioni per l’uso per le strutture che vogliono richiedere l’accreditamento regionale e comunale

Ladispoli: asili nido e strutture per l'infanzia, come ci si accredita

Istruzioni per l’uso per gli asili nido e le strutture per l’infanzia che vogliono accreditarsi presso la Regione Lazio e il Comune di Ladispoli.

Le strutture devono inserire i dati sul sito della Regione e inviare una mail all’ufficio servizi sociali del Comune di Ladispoli per segnalare la richiesta di accreditamento che permette di accedere a benefici ed eventuali contributi.

Una commissione tecnica comunale visiterà le strutture, valuterà la qualità del servizio e la regolarità dei documenti per procedere all’accreditamento.

