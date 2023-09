Cerveteri, ancora furti nella notte in località Gricciano

Ladri mettono a soqquadro l’abitazione. Tanto spavento per i proprietari

Dopo le 21.30 i ladri hanno colpito nuovamente a Cerveteri in località Gricciano precisamente in via fosso di Fotignano.

Approfittando del fatto che l’abitazione in quel momento era vuota i malviventi hanno forzato una finestra e sono entrati all’interno e, incuranti del sistema di allarme che suonava, in pochi minuti hanno messo a soqquadro tutta la casa. Per fortuna, come raccontano i proprietari, non sono riusciti a portare via nulla.

Solo un grande spavento per i proprietari che, a distanza di un anno, hanno subito l’ennesimo furto.

“Chiediamo al Sindaco di esporre questa situazione alla Prefettura e cercare di far potenziare i controlli sul territorio anche nelle ore notturne. I cittadini sono stanchi di subire danni e furti quotidiani. Chiediamo una maggior presenza delle forze dell’ordine soprattutto nelle zone di campagna”.