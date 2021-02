Share Pin 26 Condivisioni

L’artista Monica Marra alle prese con la realizzazione di Biancaneve e i Settenani

Cerveteri, anche l’infanzia del Tyrsenia nel ‘vortice’ di “Coloriamo la nostra scuola”

Anche la scuola dell’infanzia del Tyrsenia viene risucchiata nel vortice di “Coloriamo la nostra scuola”, il progetto realizzato e fortemente voluto dal ladispolano Donato Ciccone.

Un modo per rendere più colorati e più belli gli spazi dedicati ai più piccini, come proprio le scuole, ma anche un modo per restituire colore e decoro alle città, spesso considerate come aggregazioni di case, dove a predominare è il ‘triste’ colore del cemento.

E ora invece anche la più semplice e degradata cabina Enel, può diventare un tela bianca dove gli artisti possono mettere “nero su bianco” le loro idee per regalare sogni, desideri, felicità, un sorriso a chi osserva le loro opere.

Due progetti quelli di Donato Ciccone “Coloriamo la città” e “Coloriamo la nostra scuola” che da tempo ormai camminano insieme, e che sconfiggendo ogni barriera ha abbattuto anche i confini comunali coinvolgendo e inondando di colori sia Ladispoli che Cerveteri.

E ora al Tyrsenia è pronta ad arrivare una delle favole più antiche e amate dai piccini: Biancaneve e i Settanani con la piccozza sulle spalle rivolti verso l’ingresso della scuola, perché entrare a scuola diventa ancora più bello.

