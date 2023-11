Cerveteri amaro ko dopo una partita equilibrata: i cervi incassano la quarta debacle di fila –

I cervi perdono ancora, fanno un passo indietro in classifica, ai limiti della zona calda. Eppure non hanno meritato di perdere sul sul campo del Parioli per 3 a 2 con una doppietta di Toscano, arrivato a dieci reti. Verdeazzurria che in dieci uomini per l’espulsione di Piano al quale è stato annullato un goal regolare. Nel prossimo impegno, domenica prossima al Galli, i cervi affronteranno l’Urbetevere, squadra candidata per la vittoria, guidata da un verde azzurro , Fabio Ranieri. Il Cerveteri deve tornare a fare punti in casa, la vittoria manca dalla gara di un mese fa contro il Santa Marinella. Per i cervi sarà una gara fondamentale, non possono più permettersi passi falsi per non compromettere i progetti stagionali. Dunque, i tifosi chiedono massima concentrazione per una sfida, quella di domenica, che diventa cruciale.