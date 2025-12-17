Oltre 150 trattori si riuniranno formando un albero di Natale immenso visibile da tutto il Litorale

“Gli agricoltori del Lazio augurano un buon Natale”.

Lo faranno in una maniera speciale, rinunendosi alle Due Casette, frazione di Cerveteri: con i loro trattori, partendo da numerosi comuni limitrofi, da Formello ad Anguillara, Bracciano, Manziana, Maccarese, Ladispoli, Fiumicino, Canale Monterano, Malagrotta e Civitavecchia, si riuniranno a centinaia, componendo con i loro mezzi agricoli un gigantesco albero di Natale.

Cerveteri, alle Due Casette l’albero di Natale dei trattori degli agricoltori del Lazio

Una volta posizionatisi, accenderanno le luci ed offriranno uno spettacolo emozionante e suggestivo visibile da quasi tutto il Litorale.

Già lo scorso anno raggiunse dei numeri record: quasi 100metri di altezza per 60metri di larghezza con ben 73trattori. Quest’anno ne sono previsti già il doppio.

L’appuntamento è per giovedì 18 dicembre a partire dal tramonto.

Complimenti giungono dall’Amministrazione comunale di Cerveteri: “Uno spettacolo per gli occhi ma anche un messaggio davvero forte quello che ci lanciano gli agricoltori del Lazio ed in particolar modo quelli del nostro territorio. Un augurio di Natale speciale, realizzato con uno degli strumenti fondamentali del loro lavoro quotidiano, quei trattori con i quali ogni giorno trasportano i mezzi e i prodotti sani, genuini e a Km0 che troviamo poi nelle nostre tavole. Un messaggio di auguri, di speranza ma anche di monito affinché sempre più persone scelgano i prodotti del territorio, non soltanto per le loro qualità uniche, ma per premiare l’impegno e il lavoro costante ed eccezionale che svolgono padri e madri di famiglia, imprenditori agricoli che ripongono nei frutti delle nostre terre le speranze per il proprio futuro e quello di tutti coloro che lavorano con loro”.