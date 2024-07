Lunedì 29 luglio alle 19:00 sarà presentato nell’area esterna della Tomba Regolini Galassi di Cerveteri il libro di Lorenzo Triolo

Lunedì 29 luglio alle ore 19:00 si terrà un altro importante appuntamento culturale dedicato alla storia del territorio e in un sito tra i più suggestivi di Cerveteri. Nell’area esterna della Tomba Regolini Galassi, infatti, ci sarà la presentazione del libro di Lorenzo Triolo dal titolo “L’Arciprete e il Generale. L’enigma della tomba Regolini Galassi”, organizzata dall’Associazione Culturale ArchéoTheatron con il settimanale l’Ortica e la collaborazione dell’Associazione Nuova Generazione Etrusca, che si occupa della manutenzione del sito, e promossa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale e il patrocinio gratuito del Comune di Cerveteri Assessorato alla Cultura. In questo libro vengono raccontate in maniera fantasiosa e romanzata, le vicende che hanno portato l’Arciprete Alessandro Regolini di Cerveteri e l’ex Generale dell’Esercito Pontificio Vincenzo Galassi, a organizzare gli scavi e a scoprire nella necropoli del Sorbo un importante corredo funebre.

La famosa tomba del VII sec. conosciuta in tutto il mondo per gli straordinari e numerosi reperti di oreficeria etrusca, conservati e visibili presso il Museo Etrusco Gregoriano, sede distaccata dei Musei Vaticani, sarà la location adatta per accogliere il pubblico alla presentazione, in cui la giornalista Barbara Pignataro dialogherà con l’autore, mentre l’attore regista Agostino De Angelis sarà la voce recitante dei passi più salienti del libro. A fine presentazione il pubblico potrà visitare la Tomba. Sarà possibile parcheggiare le auto all’interno dell’Istituto Scolastico “G. Cena” del Sorbo, messo a disposizione per l’occasione dal Dirigente Vincenzo Colucci.

Foto e video di Mauro Zibellini.

L’evento, come tutti i precedenti organizzati da ArcheoTheatron, è inserito nella IV Edizione di “Sulla Strada degli Etruschi” contenitore culturale ideato dal regista De Angelis, con il patrocinio di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale.

L’ingresso all’evento è libero con prenotazione obbligatoria al numero 3494055382 o alla mail [email protected]