Share Pin 3 Condivisioni

Cerveteri al via, l’11 aprile ad Aravova la prima partita. Derby con il Ladispoli il 2 giugno

Riparte il Cerveteri, l’11 aprile sarà in campo per la prima del mini campionato in casa l’Aranova. La squadra del tecnico Mariani potrà allenarsi senza restrizioni e per l’allenatore ex Rieti sarà un’esperienza da vivere nonostante le problematiche del momento.

Il Cerveteri, dunque, dovrà disputare 10 partite, l’ulima delle quali ironia della sorte con il Ladispoli al Galli, il 2 giugno. Una sfida che potrebbe valere una stagione, una gara molto attesa e per la quale gli etruschi vorranno vendicarsi dopo la sconfitta in Coppa Italia.

L’obiettivo dei ceriti è di disputare un campionato importante, di calibrare le risorse in vista della prossima stagione, mettendo in campo anche i suoi giovani.

Dunque il Cerveteri si prepara a vivere una stagione insolita, un campionato particolare con tante sorprese.

Laurato e compagni sono pronti a scendere in campo e cominciare con un successo la prima con l’Aranova.