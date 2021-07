Gli interventi saranno svolti nell’arco di quattro giorni dal 12 al 15 luglio in tutto il territorio comunale

Cerveteri, al via il secondo ciclo di disinfestazione dalle zanzare –

Parte il secondo ciclo di disinfestazione dalla zanzara e dalla zanzara tigre nell’intero territorio comunale di Cerveteri.

L’intervento comprenderà sia la città principale che tutte le frazioni del Comune.

L’inizio dei lavori è previsto per lunedì 12 luglio a Cerveteri Capoluogo, martedì 13 luglio si prosegue con il Borgo di Ceri, Borgo del Sasso, Due Casette e Cerqueto, mercoledì 14 a Valcanneto, I Terzi e Borgo San Martino e infine, giovedì 15 luglio a Cerenova, Campo di Mare e zona Ippocampo.

I trattamenti avranno inizio tutti alle ore 23:00 e termineranno alle ore 05:00 del mattino seguente.

Saranno utilizzati prodotti in modalità e quantità tali da non provocare nessun danno a persone, animali e cose.

Nelle notti in cui è prevista la disinfestazione si invitano i cittadini a chiudere le finestre e a tenere al riparo animali domestici.

Si invita inoltre l’utenza a non lasciare in giardino o in balcone panni stesi o generi alimentari e a parcheggiare le proprie auto in maniera tale da non creare alcun intralcio alla viabilità.

“Dopo quello effettuato nel mese di giugno, questo è il secondo trattamento anti-alare contro la zanzara e la zanzara tigre”, dichiara Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri.

“Oltre alle raccomandazioni classiche che si fanno in questa occasione, invito tutti i cittadini proprietari di giardino e di balconi ad accertarsi che non vi siano ristagni d’acqua e che sottovasi presenti non abbiano ristagni d’acqua”, prosegue.

“Questo, infatti, aiuterà in maniera importante l’efficacia dell’intervento di disinfestazione, che lo ricordo, si effettua solamente su aree pubbliche e che solamente di riflesso arriva in zone non di pertinenza comunale”. Conclude.