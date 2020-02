Condividi Pin 1 Condivisioni

Un modo diverso di festeggiare il carnevale

Cerveteri, al Rione Casaccia Vignola arriva il festival dei colori

Il Rione Casaccia Vignola di Cerveteri organizza per sabato prossimo il festival dei colori, una festa che riempirà di divertimento Piazza Gramsci.

Durante la festa sarà possibile anche degustare frittelle e patatine fritte. Una bella occasione, in collaborazione con Pianeta Feste per festeggiare il carnevale in modo diverso.