Condividi Pin 1 Condivisioni

Sarà possibile visitare il museo sotto la guida del direttore Enrico Seri

Città della Cultura, oggi appuntamento ad Allumiere

Dopo l’evento di ieri a Cerveteri, dove è stato presentato il progetto “città della cultura 2020 Regione Lazio”, oggi è la volta della seconda cerimonia inaugurale questa volta proprio ad Allumiere nella meravigliosa cornice del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, che ricordiamo sta per entrare nel circuito delle dimore storiche della Regione Lazio.

L’appuntamento sarà quindi all’androne del Palazzo, per poi fare una visita del Museo, sotto la guida del Dir. ENRICO Seri, passeremo poi ad illustrare il progetto e poi un piccolo momento conviviale per avviare questo anno di nuove esperienze per la nostra comunità”.