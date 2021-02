Share Pin 14 Condivisioni

Il diciottenne è stato fermato dai Carabinieri di Campo di Mare che erano intervenuti per una lite domestica

Cerveteri, aggredisce e minaccia la mamma: arrestato –

Un’accesa lite familiare e un ragazzo di appena diciotto anni che aggredisce e minaccia sua madre.

È questa la scena che si sono trovati davanti i Carabinieri della Stazione di Campo di Mare quando sono intervenuti presso un’abitazione della località balneare.

Il diciottenne era già noto alle forze dell’ordine.

La donna, in forte stato di agitazione, all’arrivo dei militari ha riferito che la lite aveva avuto inizio per questioni economiche in quanto il figlio, abitante a Ladispoli, pretendeva a tutti i costi la somma di 200 euro.

L’aggressore, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in arresto e successivamente accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.