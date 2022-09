Cerveteri, a tre mesi dalle elezioni la Belardinelli si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Belardinelli: “Orsomando non mi riteneva abbastanza autorevole. Una nuova candidatura? Non so cosa succederà”

Sono passati tre mesi da quando il centrodestra perdeva, seppur di poco, le elezioni amministrative nel comune di Cerveteri. A niente era servito l’apparentamento tra Anna Lisa Belardinelli e Gianni Moscherini, con la consigliera che dopo aver accettato di sostenere Moscherini, è decisa a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Era una vittoria annunciata, eppure il centrodestra ha perso. La Belardinelli non ha di certo problemi ha dire perché.

“La mia candidatura è arrivata molto in anticipo, ma qualcuno ha remato contro. Forza Italia non si era espressa, contrariamente a quanto fatto da FdI e Lega. Il consigliere Orsomando non appoggiava il mio nome. Secondo lui non ero abbastanza autorevole. Non credo possa smentire”.

“Nessuno mette in dubbio che potessero candidare Moscherini, ma mi stupisce come personaggi dell’esperienza di Ramazzotti e Orsomando non l’abbiano preparato. E’ stato evidente nel confronto a Valcanneto dove più volte si limitava a dire di essere d’accordo con me. E’ ovvio, lui un programma per Valcanneto non ce l’aveva, o forse non lo sapeva”.

“Non so se mi ricandiderò, sarebbe la terza volta. Non mi piacerebbe diventare una candidata a sindaco di professione. Molti me lo stanno chiedendo, vedremo che cosa succederà. Attualmente sono una rappresentante civica in consiglio. C’è dialogo con il partito, non posso negarlo, però mi sono dimessa tra Fratelli d’Italia e attualmente non ne faccio parte”.

“La scelta dell’apparentamento è stata molto sofferta. Di pancia non l’avrei fatto allora e non lo farei nemmeno oggi. In quella situazione ho ragionato con la testa ed era l’unica scelta possibile”.