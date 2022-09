Cerveteri, il Movimento 5 Stelle ringrazia i suoi elettori. Riceviamo e pubblichiamo:

Noi del M5S di Cerveteri, Vogliamo ringraziare tutti coloro che domenica si sono recati alle urne e hanno dato fiducia al Movimento.

Il risultato che abbiamo raggiunto è straordinario, visto che solo un paio di mesi fa ci davano per spacciati, persi nei meandri della storia passata…e invece eccoci qui, ancora una volta a difendere i valori di democrazia, onestà ed equità di diritti.



Se ci riusciremo, sarà soprattutto grazie a voi e al vostro sostegno, ma è importante ricordare che il lavoro non è concluso, anzi, è appena cominciato: dovremo essere un’opposizione vigile, costruttiva ma severa e che cerchi sempre di salvaguardare le importanti misure che abbiamo varato negli anni passati dagli attacchi di chi vorrebbe smantellarle non perché siano inutili o fatte male, ma semplicemente perché sono state fatte dal movimento.

Per fare questo sarà fondamentale anche il vostro apporto fuori dalle aule parlamentari, ciascuno nel proprio piccolo!



Con la fondazione dei gruppi territoriali ricominceremo un lavoro di democrazia dal basso, che è ciò che ci contraddistingue da sempre!



Speriamo di vedervi tutti alle nostre future assemblee pubbliche, entusiasti e pieni di idee e ottimismo come lo siete stati lo scorso 25 settembre!



Un grazie speciale al nostro presidente Giuseppe Conte, che in questi mesi si è speso senza sosta, girando l’Italia e lavorando indefessamente.



Possiamo dire senza timore di smentita che gli italiani hanno riconosciuto e apprezzato non solo la sua pulizia, onestà ed eleganza (che, lo sappiamo, non sono scontate nella classe politica italiana) ma anche e forse soprattutto il suo operato in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente: la pandemia.



Senza le riforme varate da Conte e dal Movimento e senza i 209 miliardi del pnrr che lui, grazie al suo prestigio internazionale, è riuscito ad assicurare al paese oggi milioni di famiglie e di imprese si troverebbero in una situazione disperata.



Quindi, grazie Presidente, e di nuovo grazie a tutti quanti voi.