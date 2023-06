Tanti i corsi già disponibili per le iscrizioni: operatore socio sanitario, Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione, Assistente di studio odontoiatrico, Imprenditore agricolo, Somministrazione alimenti e bevande

Cerveteri, a settembre parte la formazione professionale in Regione Lazio con Training Advisor

Training Advisor, è un Ente accreditato per la Formazione presso la regione Lazio, con sede a Cerveteri

Con la Determinazione n° G04679 del 5/04/2023, ha ottenuto l’Autorizzazione Regionale per erogare corsi di qualifica professionale a pagamento.

Per il mese di settembre è prevista la partenza dei seguenti corsi:

Operatore Socio sanitario (OSS) 1012 ore

Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (OEPAC) 322 ore

Assistente di studio odontoiatrico (ASO) 700 ore

Imprenditore agricolo professionale (IAP) 150 ore

Manutentore del verde 180 ore (120 di aula + 60 di pratica)

Somministrazione alimenti e bevande (SAB ex REC) 120 ore

Per i percorsi OSS, OEPAC e ASO è prevista la possibilità di riconoscimento di crediti formativi (per abbreviare il percorso)

Per L’OEPAC è possibile richiedere il credito di ammissione, nel caso non si possegga il diploma di maturità, necessario per l’accesso a questo tipo di corso.

L’attività di riconoscimento crediti è normata dalla Regione Lazio ed è svolta da operatori abilitati, iscritti in appositi elenchi regionali.

L’attività didattica sarà trisettimanale, il tirocinio, dove previsto, sarà pianificato tenendo conto delle esigenze dei corsisti.

Lo staff di Training Advisor supporterà gli utenti durante il percorso formativo e a fine percorso, li aiuterà ad orientarsi per la ricerca di una opportunità di lavoro relativa alla qualifica conseguita.

E’ possibile prendere un appuntamento per visitare la sede di Training Advisor in via San Rocco 1/O Cerveteri, telefonando al n° 3295379374, lo staff sarà disponibile a fornire aiuto per la scelta del percorso formativo più adatto alle esigenze degli interessati.

Per informazioni ulteriori si può visitare il sito internet: www.training-advisor.com dove è possibile compilare il form di preiscrizione