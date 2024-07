Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile

Dalle ore 15:00 circa, i Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo a Pomezia in Via del Mare,181 e a Cerveteri in Via del Castel Campanile,20 per due grandi incendi di sterpaglie e colture.

Sono stati richiesti moduli antincendio per contrastare le fiamme.

Al momento non ci sono persone coinvolte.