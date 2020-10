Share Pin 131 Condivisioni

Cerveteri, a fuoco capannone sulla via Aurelia

Un capannone, per cause ancora da stabilire, è andato in fiamme poco fa sulla Via Aurelia, a Cerveteri di fronte alla caserma militare. Sul posto i vigili del fuoco della Caserma di Marina di Cerveteri, i Carabinieri e l’ambulanza del 118.

I pompieri avrebbero impedito alle fiamme di raggiungere strutture limitrofe.