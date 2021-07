Cerveteri, 17 anni fa la Necropoli Etrusca diventava Patrimonio Unesco



“Sono trascorsi esattamente 17 anni dal riconoscimento UNESCO al nostro Patrimonio. Anni in cui abbiamo visto tornare a Cerveteri i capolavori di Eufronio e le telecamere dei media nazionali e internazionali.

Pochi giorni fa il risultato più importante sul quale abbiamo lavorato per anni: il Ministero della Cultura ha riconosciuto il Sito UNESCO di Cerveteri e Tarquinia come un Istituto Autonomo e Parco Archeologico, proprio come i più prestigiosi siti italiani.

Siamo già pronti come Amministrazione a instaurare un rapporto di proficua collaborazione con il nuovo Direttore. Metteremo come sempre in campo tutte le nostre forze per valorizzare in maniera ancor più incisiva il patrimonio archologico della nostra città.

Un enorme ringraziamento a Lorenzo Croci, Assessore alla Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio per il grande lavoro svolto in questi anni e per questo risultato davvero importantissimo”.

Così il sindaco Alessio Pascucci in una nota.