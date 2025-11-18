Ceripa regala un quadro con la formazione della serie C2 al presidente Lupi

Il Presidente: “Un bel gesto, sono stato contento del dono di Ceripa, a cui dico grazie per il suo impegno negli anni in questo club”

E’ stato un omaggio molto apprezzato, per mano dell’ex allanatore del Cerveteri, Vincenzo Ceripa, al presidente del club Andrea Lupi. L’allenatore della C2 verde azzurra ha donato una cornice con la foro della formazione della formazione, da egli guidata, che nel campionato del 1992 – 93 arrivò sesta in C2. Un gesto che ha fatto felice Lupi, che ha voluto ringraziare Ceripa.

“E’ una grande persona, mi ha commosso, sono doni che ti riempiono di gioia. E’ stato un grande allenatore, molto attaccato ai colori del Cerveteri. ha detto Lupi”.

Lo segue Ceripa: “E’ un regalo che ci tenevo a fare, il presidente è giovane, una persona volenterosa che vuole il bene della squadra, spero che sia da sprone per il futuro”.