Aeroporto di Fiumicino, agenti della Polaria neutralizzano un rapinatore armato di cacciavite

Intervento esemplare degli agenti della Polaria: neutralizzato un rapinatore armato di cacciavite senza l’uso delle armi

La vicenda si consuma nella zona commerciale della Terrazza Roma, al Terminal 3, un luogo affollato di viaggiatori. È qui che un furto si trasforma in rapina: un individuo, dopo aver sottratto della merce dall’espositore di un esercizio commerciale, non esita ad aggredire un dipendente e a brandire un cacciavite contro chiunque si trovi sul suo cammino, seminando il panico.

Gli agenti della Polaria, presenti sul posto grazie a un costante servizio di pattugliamento, non hanno un momento di esitazione. Di fronte a un uomo fuori controllo, che risponde alla loro presenza con una violenta colluttazione a suon di pugni e calci, la loro reazione è un modello di gestione della crisi.

Attraverso l’uso di tecniche di contenimento fisico, hanno ingaggiato e neutralizzato il soggetto, dimostrando come la forza, quando guidata dall’addestramento e dall’intelligenza tattica, sia più efficace di qualsiasi arma.

L’uomo è stato immobilizzato e disarmato, e la sicurezza dell’area immediatamente ripristinata. Il cacciavite è stato sequestrato e i successivi accertamenti hanno fatto emergere la reale identità dell’arrestato: un cittadino tunisino di 23 anni con numerosi precedenti penali.

L’operazione, conclusa con la traduzione dell’arrestato in carcere su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è la testimonianza tangibile dell’efficacia del dispositivo di sicurezza dello scalo di Fiumicino e del valore degli uomini e delle donne della Polizia di Frontiera, che ogni giorno operano con dedizione per tutelare migliaia di persone.

La tempestività dell’azione ha permesso di evitare conseguenze più gravi sia per il personale commerciale aggredito che per i numerosi passeggeri presenti nella zona al momento dei fatti.