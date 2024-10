Ceri, strada ancora chiusa per la frana e nessun segnale dalle istituzioni

Situazione di stallo sulla via di Ceri, strada ancora chiusa e nessun segnale dalla regione per il consolidamento della rupe tufacea. Sul tema sono intervenute sia la Sindaca Gubetti e l’ex consigliera di minoranza Anna Lisa Belardinelli oggi collocata nella segreteria dell’assessorato regionale ai Lavori Pubblici e viabilità.

“Ho scritto già alla Regione in particolare all’assessore a Lavori Pubblici e Viabilità Rinaldi ma non abbiamo avuto ancora una risposta. La situazione è grave e mi sarei aspettata almeno una chiamata per capire come muoverci. La rupe si trova su un terreno privato, la strada è pubblica, del comune. Ma ci vogliono milioni di euro per sistemare tutto.” Afferma la Sindaca Gubetti, che chiama in causa anche Anna Lisa Belardinelli l’ex consigliera di minoranza “Ha lasciato tempo fa il consiglio comunale, per un incarico in Regione. Mi aspetto che si attivi per il bene della città perché c’è bisogno di tutti per riuscire a risolvere un problema che si è creato per colpa del maltempo”.

Non tarda ad arrivare la replica della Belardinelli: “Ho già sottoposto la sua lettera ai tecnici. Chiederò ulteriori chiarimenti ma la Regione non credo possa intervenire perché parliamo di un terreno privato. Tra l’altro la normativa citata dal comune nella richiesta parla di opere pubbliche e la procedura si attiva in caso di calamità, non sembra applicabile al caso”. Botta e risposta dunque, con la Belardinelli che attacca la Sindaca “Nel 2019 Gubetti era assessore quindi dovrebbe esserne a conoscenza: il comune ha affidato uno studio geologico con progetto definitivo sul tipo di interventi da realizzare per eliminare la pericolosità di quello stesso tratto. Come mai non è stato interessato né il privato né la Regione allora a guida Zingaretti?”.