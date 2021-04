Cerenova, trovato esanime in casa

Share Pin 70 Condivisioni

I vicini, non vedendolo, preoccupati chiamano i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare

Un nuovo lutto colpisce la comunità di Cerenova: un uomo è stato trovato morto in casa propria in via Renato Pastore.

Paolo, questo il suo nome, era un ex operatore del Teatro Brancaccio di Roma che viveva da un paio d’anni da solo, dopo la morte della moglie.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’autoambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Lo hanno trovato da solo in casa, riverso in una pozza di sangue con una profonda ferita al braccio: le dinamiche del decesso non sono ancora state accertate.

A dare l’allarme i vicini di casa che non vedendolo e non sentendolo rispondere al citofono hanno chiamato i soccorsi.

L’appartamento è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.