Una ragazza classe 2009 anni alta, mora, capelli lunghi e carnagione olivastra sarebbe scomparsa in località Cerenova, frazione di Cerveteri. Angelica Pambianco, nata in Ucraina e residente a Roma si sarebbe allontanata da via Cetona nella notte. I genitori si sono rivolti alla stazione dei Carabinieri di Campo di mare e i militari sono al lavoro da diverse ore per rintracciarla.

L’ultima geolocalizzazione del telefono è in zona Centocelle a Roma.

“Se vedete una bambina da sola aggirarsi da queste parti – si legge in un post social – segnalatelo alle forze dell’ordine”.

Di seguito l’appello del sindaco Elena Gubetti.

“Un appello importante che vi prego di condividere. Come confermatomi anche dal Comando dei Carabinieri di Campo di Mare, questa notte si è allontanata dalla casa di Cerenova questa bambina di 12anni. Non si sa come fosse vestita, proprio perché è uscita di notte. Sembra che in queste ore sia stata avvisata a Roma, ma non si sa nulla di più.

Cerenova, si cerca Angelica Pambianco

L’unica cosa che possiamo fare in questo momento è condividere la sua foto e sperare che in qualche modo arrivi a più persone possibili. Chiunque la avvistasse, contatti immediatamente le Forze dell’ordine al 112″.