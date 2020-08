Condividi Pin 5 Condivisioni

A Marina di Cerveteri evento musicale all’aperto. Possibile prenotare un tavolo per aperitivo e cena.

Cerenova, serata romana. Dopo il successo degli eventi estivi portati in scena dalla Brasserie de Naif, un nuovo evento live realizzato in una delle location più belle di Marina di Cerveteri, in Largo Tuscolo n.7. Info e prenotazioni 06 99026 12.

“Serata Romana”, Sabato 8 Agosto 2020, è un evento musicale e gastronomico esclusivo. Un menù dedicato e un duo di musicisti, voce e chitarra, di grande qualità.

Cerenova, per una sera, diventerà un piccolo angolo di Trastevere, tra musica e piatti della tradizione.

La Brasserie de Naif, dopo un ulteriore restyling realizzato dai titolari “approfittando” del periodo di fermo del lockdown che ha portato ulteriori miglioramenti al ristorante e alle sale.

Attentissima la selezione di carni, pesce, primi, ma anche i pranzi veloci e l’ampia scelta di caffetteria e cocktail bar della Brasserie di Cerenova.

Canzoni, musica, poesia: ci sono tutti gli ingredienti di una grande serata.

Date le nuove disposizione anti Covid e la capienza limitata delle sale del locale, si consiglia di prenotare: 06 99026 12.

“Serata Romana” va in scena questa sera, Sabato 8 Agosto, a Cerenova.

La Brasserie de Naif si trova a Cerenova in Largo Tuscolo n. 7

