Cerenova Padel Club: la squadra si prepara alla finalissima che vale la serie C

Sabato 13 luglio i verdiblù ospiteranno nella finalissima i latinensi del We Padel: tutti i dettagli

Il Cerenova Padel Club si prepara ad affrontare la finale del Campionato di Serie D 2024 di padel. La squadra cerenovense giocherà in casa potendo così contare sull’appoggio e il tifo del suo pubblico.

Prima classificati nel girone, stravincendo il proprio gruppo senza perdere neanche un set nelle nove partite disputate, aggiudicandosi la vittoria di sabato scorso in semifinale contro i capitolini del Mas Padel Roma, i verdi blù si troveranno di fronte il We Padel Latina, anche loro primi classificati nel proprio raggruppamento che però vengono da un turno in più giocato nella fase a eliminazione diretta visto che la squadra etrusca si è piazzata come testa di serie nel tabellone regionale.

La squadra che avrà la meglio in questa giornata si garantirà l’accesso alla Serie C FITP 2025, traguardo decisamente ambizioso nel panorama Padellistico della regione. Per portare a casa la vittoria la squadra verdeblu potrà contare su giocatori e coppie importanti del territorio come: Matteo Di Berardino, Stefano D’Aiuto, Fabrizio Agostinelli, Lorenzo Allegrezza, Riccardo Allegrezza, Marco Bellotto e Gianluca Greco, la maggior parte con classifica seconda fascia FITP.

Tre partite dal sogno, i ragazzi vi aspettano sabato mattina al Cerenova Padel Club per supportarli e spingerli più che mai verso un obbiettivo UNICO.