Fiumicino: gli auguri del Sindaco ad Edoardo Giordan per Parigi 2024

Edoardo Giordan, due volte medaglia d’argento nelle tappe di San Paolo del Brasile e di Varsavia, nel Campionato del Mondo di scherma paralimpica. Un successo straordinario per l’atleta di Fiumicino, residente a Torrimpietra, che continua a rappresentare con orgoglio la nostra città. Ma le sue ambizioni non si fermano qui: come ogni grande campione con una mentalità vincente, Edoardo mira ancora più in alto e a Parigi lotterà per conquistare l’Oro e salire sul gradino più alto del podio.

“Il trionfo di Edoardo non è solo una successo personale, ma una vittoria per tutta la nostra città. La sua passione ed il suo talento ispirano tutti noi, in particolare i giovani, dimostrando che con determinazione e duro lavoro si possono raggiungere i traguardi desiderati. Edoardo è un vero ambasciatore dello sport e seguo le sue imprese in ogni occasione. Fiumicino fa il tifo per te; In bocca al lupo per la “sfida” di Parigi campione”. ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini, che sostiene costantemente i successi dei giovani della città che rappresenta.