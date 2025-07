La settimana prossima sarà la volta della Notte Bianca

Cerenova: mercatini sabato e domenica in via Veio, due giorni con artigianato, musica e divertimento –

Tornano i mercatini in via Veio a Marina di Cerveteri Nel fine settimana , sabato 19 e domenica 20 luglio, la strada centrale si animerà di espositori artigianali, con oggetti per il tempo libero e collezioni fatte artigianalmente. Un occasione che si ripete ogni anno che consentirà ai villeggianti di poter visitare un centinaio di bancarelle , che offriranno una varietà di prodotti fatti a mano. Ci sarà anche musica e animazione, in una due giorni che si colorerà di festa anche per i bambini con giochi e animazione. Mentre la Notte Bianca, appuntamento tradizionale, è fissata per il 26 luglio.