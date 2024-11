Un taglio del nastro che porterà un luogo adatto per i tanti momenti all’aperto

Cerenova inaugura il restyling del Parco Vannini –

I lavori di ristrutturazione di Parco Vannini a Cerenova si sono conclusi e sabato 16 novembre alle ore 11.00 si terrà un’inaugurazione per consegnare alla città il nuovo spazio attrezzato.

Non ci sarà solo giochi e spazi dedicati ai più piccoli, ma anche aree per chi vuole praticare attività sportive all’aperto.

Si tratta del secondo parco attrezzato in poco tempo nel Comune di Cerveteri, grazie anche ai fondi del Pnrr.

Per l’occasione si terranno anche iniziative di animazione e attività per bambini in collaborazione con La Fabbrica dei Sogni.