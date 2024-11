L’Associazione Lazio Artigiana sbarca da Viterbo a Civitavecchia. Lupidi (Cna): “Programma vasto, abbiamo voluto fare le cose in grande”

A Civitavecchia tra cioccolata, legno, tatoo, moda, foto e gioielli –

Lazio Artigiana arriva a Civitavecchia con un’iniziativa simile a quella dei week-end di Viterbo che organizza da tempo.

Tra gioielli e cioccolata, moda e legno, foto e tatoo, il saper fare va in trasferta: sabato 16 e domenica 17 per due giorni Lazio Artigiana farà tappa alla Cittadella della musica, con una full immersion densa di appuntamenti.

La CNA di Civitavecchia del presidente Attilio Lupidi punta molto sulla collaborazione con l’associazione di Alessio Gismondi.

Sabato si parte alle 15,30 con i saluti del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, di Gismondi e Lupidi, quindi di Luca Cristofori, presidente della Rete Lazio Faber Experience. Poi si entra subito nel vivo: alle 16,30 Alessandro Ansidoni di Slowfood Costa della Maremma Laziale con Carlo Di Gennaro e Maddalena Cavarretta di Cioccolart guideranno infatti i presenti nel mondo del cibo degli dei, con “Le qualità del cioccolato”. Mezz’ora dopo si cambia scenario, con il fotografo Luca Riccioni e Federico Meschini, professore di Informatica umanistica, che parleranno de “L’immagine nell’infosfera. La comunicazione visiva nel XXI secolo”. Ci sarà spazio anche per una specialissima lectio magistralis: sarà quella di Franco Ciambella, fashion designer e professore, sul “Progetto creativo oggi”, tra ispirazione e sostenibilità nella moda. E per chiudere in bellezza la giornata, una degustazione di prodotti locali.

Domenica mattina il via è a base di gioielli, alle 11,30 tocca al laboratorio di Elena Bassetti Jewels. Sarà possibile partecipare per scoprire “La cera e la realizzazione di un gioiello”. Nel pomeriggio invece appuntamento alle 15,30 con l’incontro di due mondi: l’orafo Marco Mancini e il tatuatore Saverio Vespa dialogano su come “Decorare il corpo”. E alle 17,40 il gran finale. “Amico legno” è il tema del laboratorio di Alessio Gismondi di Codicelab, per scoprire i segreti della lavorazione del legno.

“Quello a Civitavecchia – conclude Lupidi – è un programma variegato che consente di avvicinarsi e guardare da vicino alcuni settori dell’artigianato. Una serie di eventi pensati per incuriosire e far scoprire la bellezza del nostro mondo”.