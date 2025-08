Il plauso dei Commissari di minoranza della Commissione Urbanistica del Comune di Cerveteri, Ramazzotti, Salamone e Paolacci

Cerenova, approvata la realizzazione del Centro Pastorale nella Parrocchia San Francesco d’Assisi

I Commissari di minoranza della Commissione Urbanistica del Comune di Cerveteri, Ramazzotti, Salamone e Paolacci hanno diffuso un comunicato nel quale si definiscono “un’opposizione responsabile e attenta alle esigenze della Città e dei cittadini”. E si congratulano “per quanto approvato in Consiglio Comunale riguardo la realizzazione del Centro Pastorale nella Parrocchia San Francesco d’Assisi in Cerenova.” Nel testo sottolineano che “un nuovo spazio per bambini, giovani e famiglie nascerà e sarà al servizio di tutta la Comunità.”

Nel loro intervento spiegano che “tale progetto ha avuto il consenso e l’approvazione fondamentale della Commissione Urbanistica. Composta da tre Commissari di minoranza (Ramazzotti, Paolacci, Salamone) e da due (Zito, Geronzi) per la maggioranza.” La nota prosegue: “Siamo soddisfatti e fieri di aver dato la possibilità alla parrocchia San Francesco d’Assisi la possibilità di proseguire il cammino che Don Domenico aveva iniziato e aveva portato avanti con convinzione e determinazione. E siamo orgogliosi che questo progetto possa proseguire con Don Bernardo che ha da subito preso in mano la situazione fino alla sua approvazione.”