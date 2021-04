Cerenova: aperta raccolta fondi per recuperare il campo da basket

Share Pin 0 Condivisioni

Presso il sito https://www.gofundme.com/f/parco-via-luni-canestro-illuminazione-e-acqua aperta una raccolta fondi per avviare il recupero del campo da basket. Affermano infatti sul sito gli organizzatori dell’iniziativa: “Come ormai tutti sappiamo, il campo da basket di via Luni a Cerenova è stato vandalizzato ancora, il tabellone che avevamo già ripristinato ad inizio Febbraio completo di canestro è da sostituire un’altra volta a poco più di un mese dai lavori. Questa volta in più stiamo dialogando con l’amministrazione anche per ottenere un impianto di illuminazione serale e notturna del Parco, e con l’occasione valutare il posizionamento di una fontanella di acqua potabile, oltre al ripristino del tabellone danneggiato. Noi dell’associazione MMdC Miglioriamo Marina di Cerveteri crediamo sia fondamentale che questo Parco torni ad essere a disposizione di tutta la comunità, ed è stata una piccola grande soddisfazione aver contribuito nell’ultimo mese alla ripresa delle attività all’aria aperta di tante associazioni sportive, che hanno utilizzato propio il campo da basket e da pallavolo che eravamo riusciti a sistemare a Febbraio. Il Parco di Via Luni appartiene a tutti, è un luogo da vivere e preservare, una risorsa per genitori e figli, nonni e nipoti, dove condividere un po’ di tempo spensierato non appena si potrà tornare a farlo. Contribuiamo a mantenerlo al meglio, con una piccola donazione per chi può, o raccontando e amplificando questa storia. Grazie”. I fondi raccolti fino a questo momento sono stati 410 euro dei 1.000 necessari per dare avvio al progetto.