Centrodestra chiede la convocazione di un consiglio straordinario per votare sull’annullamento del decreto di proroga dell’incarico a Mencarelli

Da mesi l’opposizione ha sollevato dubbi e perplessità riguardo la legittimità dell’incarico conferito tramite decreto sindacale all’architetto Responsabile del Settore V LLPP, quello che a livello mediatico è stato definito “caso Mencarelli”. Il sindaco ha sempre insultato chiunque gli facesse notare che la posizione dell’Architetto Ermanno Mencarelli non era regolare. Adesso che sia il Prefetto di Roma Lamberto Giannini che la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri considerano l’incarico e la posizione dell’architetto in quiescenza, Responsabile del Settore V LLPP Ermanno Mencarelli “contra legem” nulla è cambiato negli uffici della nostra città.

Sebbene non vi sia alcun appiglio giuridico per continuare a giustificare la forzatura in atto, il sindaco Pietro Tidei dichiara che continuerà con prepotenza il braccio di ferro con la corretta applicazione della norma.

Per non affrontare il problema e la sua logica soluzione, lui, assieme alla sua maggioranza, si inventa una teoria complottista, continuando a ridicolizzare una Città e la sua gente, cittadini stufi di salire all’onore delle cronache nazionali per i vezzi e le stravaganze di un sindaco e non per le virtù del nostro territorio.

Noi quale opposizione in consiglio comunale non abbiamo nulla contro il professionista Mencarelli, abbiamo solo la ferma intenzione di ribadire che in Italia le leggi si rispettano, assieme al timore che questa sceneggiata possa portare danni e possa mettere in seria difficoltà la tenuta dei conti e delle casse comunali.

Non esiste più alcun dubbio, i consiglieri e i partiti di Centrodestra chiedono l’immediata convocazione di un consiglio comunale straordinario per votare sull’annullamento del decreto di proroga dell’incarico a Mencarelli.

Facciamo ancora una volta appello ai consiglieri di maggioranza e agli assessori, consapevoli della situazione, affinché non avallino ulteriormente questo comportamento in spregio alle norme, e che si uniscano a noi e chiedano a gran voce il rispetto della Legge e delle indicazioni del Prefetto di Roma e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Chiederemo anche, ad ogni livello, tutti gli atti di interrogazione urgente sul caso Mencarelli, sulla gestione dei grandi appalti e sulle ragioni concrete delle continue forzature del sindaco Tidei.

I consiglieri comunali di centrodestra

I partiti

Fratelli d’Italia

Lega Salvini Premier

Forza Italia

Noi Moderati

Lista Civica Fiorelli Sindaco