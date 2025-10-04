L’associazione Nilde Iotti: “Ora è insieme al Consultorio, situazione incompatibile, urge soluzione”

Centro Prelievi, Udi Cerveteri e Ladispoli: “Questione insoluta” –

“Da maggio aspettiamo la risposta, promessaci dalla direttrice generale della Asl Roma 4, dottoressa Rosaria Marino, alla nostra richiesta di spostare il Centro Prelievi di Cerveteri in sede diversa dal Consultorio”.

Lo scrive in una nota dell’Associazione Udi Gruppo Nilde Iotti Ladispoli e Cerveteri: “Sono passati quasi 5 mesi, non abbiamo ricevuto nessuna risposta e la situazione è sempre problematica. Ora urge una soluzione e ci aspettiamo notizie a stretto giro”.

L’Udi ribadisce che il “Consultorio è un servizio pubblico, prioritario e fondamentale per la salute e il benessere della popolazione, e l’attuale collocazione del Centro Prelievi di Cerveteri negli spazi di Via delle Foibe, non garantisce la necessaria riservatezza e il dovuto rispetto della privacy dell’utenza del Consultorio stesso”.

Inoltre, la convivenza delle due strutture “comporta anche un aumentato carico di lavoro per gli operatori, senza peraltro che vi sia stato un parallelo aumento dell’organico”.

“Fino ad adesso – prosegue l’Udi di Cerveteri e Ladispoli – abbiamo ricevuto solo risposte vaghe e promesse, sia dal Comune di Cerveteri sia dalla Asl Rm4.

E nel frattempo la situazione è peggiorata e, nella sala di aspetto del Consultorio, ormai staziona una lunga coda di persone in attesa dei prelievi.

Torniamo quindi a sollecitare con urgenza una soluzione: è, infatti, passato ormai troppo tempo e sappiamo bene che nel nostro Paese le soluzioni provvisorie rischiano di diventare definitive.

Da parte nostra siamo disponibili in ogni momento a confrontarci sulla risoluzione del problema”, conclude la nota.