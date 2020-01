Centrale TVN Civitavecchia Enel precisa

Condividi Pin 1 Condivisioni

L’Enel: “non vi è stato alcun incendio bensì esclusivamente il surriscaldamento di una tubazione di vapore”

In merito all’articolo riportato oggi dalla nostra testata di Baraondanews l’Enel rettifica affermando quanto segue: “In riferimento al comunicato ripreso dalla Vostra testata in data odierna, riferito a un presunto incendio occorso presso un mulino di macinazione carbone a Torrevaldaliga Nord in data 3 gennaio, Enel Produzione intende precisare che non vi è stato alcun incendio bensì esclusivamente il surriscaldamento di una tubazione di vapore. L’impianto è stato fermato in sicurezza e, secondo quanto previsto dalle procedure di sicurezza vigenti, è stata utilizzata acqua per il raffreddamento della tubazione, attualmente in corso di drenaggio verso l’impianto di trattamento acque reflue della centrale. Enel Produzione precisa che tutte le attività di manutenzione vengono puntualmente effettuate per garantire il pieno rispetto di tutti gli standard ambientali e di sicurezza.”

Di seguito il link dell’articolo riportato oggi dalla nostra testata

https://baraondanews.it/civitavecchia-incidente-alla-centrale-enel/‎(si apre in una nuova scheda)