Lo rende noto la Conferenza Episcopale Italiana

Cei: Riti del Natale nel rispetto delle norme

“Siamo pronti a confrontarci con le istituzioni sulla celebrazione dei riti natalizi in sicurezza.” Lo rende noto la Conferenza Episcopale Italiana.

“E’ desiderio della Cei continuare la valida collaborazione, in ascolto reciproco” con il governo e il Comitato tecnico scientifico, dice il portavoce Corrado. La precisazione arriva dopo l’ ipotesi di anticipare l’orario della Messa di Natale per rispettare il “coprifuoco”. Ma, come hanno già ricordato molti prelati, anche la Messa celebrata in San Pietro è anticipata alle 21.30.