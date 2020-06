Condividi Pin 18 Condivisioni

Area messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Interdetto il traffico ferroviario sul binario 1

Cede il solaio alla stazione di Civitavecchia, nessuna persona coinvolta

Alle ore 21.30 circa di ieri, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Civitavecchia, per cedimento di materiale murario. È caduta una porzione d’intonaco di copertura (ampia cieca mq 6/8) dell’intradosso del solaio dalla pensilina del binario 1. Non è stata coinvolta nessuna persona poiché al momento non transitavano viaggiatori e/o pedoni in quel tratto di marciapiede. I VVF hanno rimosso le parti in imminente pericolo di caduta. Hanno inoltre interdetto all’utilizzo, tutta l’area sottostante la pensilina e le scale che adducono al sottopasso, fino alle scale binario 2. È stato interdetto anche il traffico ferroviario sul binario 1. Il tutto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ad opera ti tecnici qualificati e responsabili.

Sul posto anche POLFER e personale tecnico RFI.