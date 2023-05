Catania, Santuario di Santa Rita in Sant’Agostino: un Omaggio alla Santa di e con Agostino De Angelis

Venerdì 19 Maggio alle ore 19.00, nel Santuario di Santa Rita in Sant’Agostino a Catania, si realizzerà in occasione dei festeggiamenti di Santa Rita, la rappresentazione teatrale multimediale, dal titolo “Rita da Cascia: la Santa dei casi impossibili” per laregia e adattamento di Agostino De Angelis, promossa dall’Arcidiocesi di Catania nella persona di S.E. Mons. Luigi Renna, dal Rettore del Santuario Padre Massimiliano Parisi e organizzata dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron.

L’evento del 19 maggio si colloca in un percorso nazionale di promozione e valorizzazione, ideato dallo stesso De Angelis, che unifica la storia dei Santi nella tradizione religiosa cristiana, con i luoghi di culto ad essi collegati; il regista infatti, è già noto a Catania per aver realizzato nella Badia di Sant’Agata un adattamento su Sant’Agata, in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona, e altre rappresentazioni teatrali su testi classici, per questo Padre Massimiliano Parisi ha accolto con piacere l’adattamento proposto dal regista, collocandolo all’interno degli incontri delle celebrazioni della festa di Santa Rita.

Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti è stata una religiosa italiana del monastero eremitano di Santa Maria Maddalena, beatificata da Papa Urbano VIII nel 1626 e proclamata Santa nel 1900 da Papa Leone XIII, ancora oggi è una delle sante più venerate in Italia e nel mondo cattolico.

La rappresentazione, attraverso la voce di Agostino De Angelis, l’accompagnamento al pianoforte di Giovanni Pappalardo, il canto del tenore Pietro Di Paola, l’accompagnamento all’organo di Maria Concetta Busà e la proiezione di immagini e filmati incentrati sulla vita e la Storia di Santa Rita, darà risalto ad una delle più venerate ed invocate figure della santità cattolica, per i prodigi operati e per la sua umanissima vicenda terrena, tanto da annoverarle il titolo di “Santa dei casi impossibili”, cioè di quei casi clinici o di vita, per cui non ci sono più speranze e che con la sua intercessione, tante volte miracolosamente si sono risolti.