Castra Noleggio Cerveteri amplia la flotta e lancia nuove offerte

Castra noleggio mezzi per l’edilizia inaugura la nuova flotta e invita tutti Sabato 15 Ottobre in Via Aurelia km 41,400

Ad un anno dall’apertura Castra Noleggio Point Cerveteri ha ampliato la propria flotta di mezzi per l’edilizia e il trasporto con nuovi furgoni, nuove piattaforme e nuovi escavatori.

Sabato 15 Ottobre, a partire dalle 10:30, l’inaugurazione aperta a tutti, con sconti, offerte e un premio in palio. Per festeggiare saranno offerti birra e panini con la porchetta a coloro che verranno a conoscere il nuovo parco mezzi in Via Aurelia, Km 41,400, a due passi da Cerveteri e Ladispoli.

“Siamo emozionati e molto soddisfatti del lavoro fatto in questo anno – ha detto Daniele Sanna, responsabile della sede Castra di Cerveteri – appena 12 mesi fa aprivamo il nostro Noleggio Point di Cerveteri ed oggi invitiamo vecchi e nuovi amici a brindare con noi. Tutto il Team Castra vi aspetta per trascorrere una giornata di allegria”.

“Un’occasione unica – prosegue Sanna – per toccare con mano i nostri nuovi mezzi e avere la nostra consulenza diretta su come risolvere le sfide quotidiane di imprese e famiglie: giardinaggio, grandi e piccole ristrutturazioni, betoniere, traslochi e molto di più. Da un’indagine di mercato risulta infatti che i nostri prezzi sono tra i più competitivi di tutta la provincia di Roma e non solo”.

NUOVE PROMOZIONI PER IL NOLEGGIO MEZZI PER L’EDILIZIA

10% DI SCONTO PER I PRIMI 3 GIORNI DI NOLEGGIO

Per chi sceglie una macchina a noleggio Castra c’è uno sconto speciale del 10% dal primo al terzo giorno di noleggio.

1 GIORNO GRATIS DI NOLEGGIO DAL QUARTO GIORNO IN POI

Per chi noleggia una qualsiasi macchina Castra (piattaforme elevatrici, mezzi per movimento terra, automezzi, macchine da taglio, demolizione, mescolamento e levigatura industriale, generatori) un’intera giornata di noleggio gratuito dal quarto giorno in poi.

Le promozioni sono valide solo per i contratti stipulati entro il 31-12-2022, per tutti i clienti del PUNTO VENDITA DI CERVETERI.