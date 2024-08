Castelnuovo di Porto, grosso incendio sulla via Montefiore

Dalle ore 12:15 questa mattina i Vigili del fuoco stanno intervenendo in località Castelnuovo di porto, Via Montefiore , per un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione.

Le squadre interessate sono: la 5A di Montelibretti,la 5A², la 4A, 31A,AB34, il DOS 5 e DOS 10(Direttore Operazioni di Spegnimento), la 2B (funzionario), la 3A, AB9, Pickup 5 e Pickup 31 e la 18A2. Sono state evacuate alcune abitazioni.

In via precauzionale è stato allertato personale del 118 per eventuali richieste di primo soccorso. In ausilio ci sono gli elicotteri Lima 02 Esercito e Fiamma 72 Carabinieri forestali oltre agli elicotteri regionali RL02 ed RL06 .